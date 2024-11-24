Balıkesir'de bir kadını rehin alan şüpheli polislerce etkisiz hale getirildi

Olay yerine giden ekipler, Z.T'nin bir kadını bıçakla rehin aldığını gördü.

Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde bir kadının rehin alındığı bilgisi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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