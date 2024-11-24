Kar Spor İda Ultra Maratonu, 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçeleri arasında bu yıl 8. kez düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

Kar Spor İda Ultra Maratonu tertip komitesinden yapılan açıklamada, "20 ülkeden bin 700 koşucuya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Kazdağları'nda geçekleşecek maratonda sporcular, 5 farklı parkurda 15, 36, 66 ve 110 kilometre ile pazar günü ise 8,5 kilometre koşusunda yarışacak. Arından ödül töreni düzenlenecek." denildi.