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        Kar Spor İda Ultra Maratonu, 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak

        Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçeleri arasında bu yıl 8. kez düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 16:22
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        Kar Spor İda Ultra Maratonu, 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacak
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        Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçeleri arasında bu yıl 8. kez düzenlenecek Kar Spor İda Ultra Maratonu 30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde yapılacak.

        Kar Spor İda Ultra Maratonu tertip komitesinden yapılan açıklamada, "20 ülkeden bin 700 koşucuya ev sahipliği yapmaya hazırlanan Kazdağları'nda geçekleşecek maratonda sporcular, 5 farklı parkurda 15, 36, 66 ve 110 kilometre ile pazar günü ise 8,5 kilometre koşusunda yarışacak. Arından ödül töreni düzenlenecek." denildi.

        Maratonunun Türkiye, Balıkesir ve Edremit Körfezi'nin tanıtımına katkı sağladığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Ülkemizde son yıllarda popüler bir kültür haline gelen patika koşuları ve ultra maratonlar, sporculara farklı bölgeleri ziyaret etme ve koşarak keşfetme imkanı sunuyor. Kazdağları'nın yemyeşil doğasında sporcular toplam 16 köyden geçecek. Yunan mitolojisine konu olan efsaneleri ile ünlü Kazdağları'nda Kar Spor İda Ultra koşucuları tarihin ve doğanın içinde eşsiz bir koşu deneyimi yaşayacak."

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