Balıkesir'de bir haftada 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
Balıkesir'debir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir’debir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Marmara, Edremit ve Gönen ilçelerinde toplam 8 operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 40 Afganistan, 2 Filistin ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakaladı.
Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.
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