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        Balıkesir'de bir haftada 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

        Balıkesir'debir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 14:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 14:25
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        Balıkesir'de bir haftada 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı
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        Balıkesir’debir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Marmara, Edremit ve Gönen ilçelerinde toplam 8 operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 40 Afganistan, 2 Filistin ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakaladı.

        Operasyonda, göçmenlerin kaçışını organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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