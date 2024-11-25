Balıkesir'de bir haftada 47 düzensiz göçmen ile 2 insan kaçakçısı yakalandı

Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler işlemleri yapılması için il göç idaresine teslim edildi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda, 40 Afganistan, 2 Filistin ve 5 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 47 düzensiz göçmen yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbarı çalışmalar neticesinde, 18-24 Kasım 2024 tarihleri arasında göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Marmara, Edremit ve Gönen ilçelerinde toplam 8 operasyon gerçekleştirdi.

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