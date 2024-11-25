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        Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de, bir hafta içerisinde suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 18:00 Güncelleme: 25.11.2024 - 18:00
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        Balıkesir'de suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de, bir hafta içerisinde suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye, Edremit, İvrindi ve Karesi ilçelerinde suça karışan 17 şüpheliye yönelik operasyon başlattı.

        Bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda zanlıların tamamı gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise bin 487 uyuşturucu hap, 8 gram bonzai, 6 gram kenevir tohumu, 5 gram metamfetamin, 5 kök kenevir, 4 gram kubar esrar, 2 hassas terazi, 6 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin lira ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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