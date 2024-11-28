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        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 23:11 Güncelleme: 28.11.2024 - 23:15
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        Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" ile bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki biri çocuk 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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