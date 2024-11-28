Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik botu "TCSG-28" ile bölgeye giden ekipler, Midilli Adası'na geçmeye çalışan bottaki biri çocuk 18 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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