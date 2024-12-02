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        Ünlü isimler Balıkesir'de tekerlekli sandalyede dostluk maçına çıktı

        Balıkesir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla "Engelliler Günü Basketbol Dostluk Maçı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 19:36 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:39
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        Ünlü isimler Balıkesir'de tekerlekli sandalyede dostluk maçına çıktı
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        Balıkesir'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık yaratmak amacıyla "Engelliler Günü Basketbol Dostluk Maçı" düzenlendi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliğinde Alparslan Türkeş Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, Ünlüler Takımı ve Balıkesir BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı karşı karşıya geldi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan karşılaşmada, Ünlüler Takımı'nda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bülent Şakrak, Şahin Irmak, Burcu Kirman, İpek Erdem ve Ceren Taşçı yer aldı.

        Esra Şentürk'ün kaptanlığını yaptığı Balıkesir BŞB Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ise Ecem Adıgüzel, Muhterem Aktaş, Ali Kabakülekler, Nuri Kılıç, Ali Asker Turan, Cihangir Engin ile Mehdi Ghorbani'den oluştu.

        CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın hava atışıyla başlayan maça Ünlüler Takımı, 10 numaralı kırmızı-beyaz formayla çıktı. Ünlüler ile sporcular arasında geçen kıyasıya mücadele renkli görüntülere sahne oldu.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, maçın ardından yaptığı konuşmada, herkesin birer engelli adayı olduğunu söyledi.

        Akın, yılın tamamında engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışmalar yapılması gerektiğini belirterek, "Hayatımız boyunca engelli kardeşlerimizle birlikte olduk, onların engellerini kaldırıp Balıkesir'i gerçek anlamda engelsiz bir kent yapmaya çalışıyoruz." dedi.

        Oyuncu Bülent Şakrak ise kendileri için farklı bir deneyim olduğunu ve katıldıklarını için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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