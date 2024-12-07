Savaştepe'de ev ile bitişiğindeki ahır yandı

Olay yerine gelen ve hızla müdahale eden Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri söndürüp soğutma çalışması yaptı.

İlçeye bağlı Yukarıkaraçam Mahallesi'nde bir evde ve bitişiğindeki ahırdan yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiyeye bildirildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir ev ile ahır, yangında zarar gördü.

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