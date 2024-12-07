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        Savaştepe'de ev ile bitişiğindeki ahır yandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir ev ile ahır, yangında zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 10:37 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:37
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        Savaştepe'de ev ile bitişiğindeki ahır yandı
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        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde bir ev ile ahır, yangında zarar gördü.

        İlçeye bağlı Yukarıkaraçam Mahallesi'nde bir evde ve bitişiğindeki ahırdan yükselen dumanı fark edenler, durumu itfaiyeye bildirildi.

        Olay yerine gelen ve hızla müdahale eden Savaştepe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alevleri söndürüp soğutma çalışması yaptı.

        Ev ile ahırda hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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