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        Balıkesir'de 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

        –Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, hakkında 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:56 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:56
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        Balıkesir'de 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı
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        –Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, hakkında 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı.

        Alınan bilgiye göre; başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma ve kötüye kullanma suçlarından 27 arama kaydı bulunan, 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y'nin, kız arkadaşı F.E. ile birlikte Ayvalık’ta olabileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri şahsın kullandığı araç ve saklanabileceği adresler üzerinde takip başlattı.

        H.Y’nin saklandığı adresi tespit eden polis ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyon sonucunda zanlıyı yakaladı.

        Yapılan ilk sorgulamasının ardından Ayvalık Adliyesi’ne çıkarılan H.Y. Burhaniye Kapalı Cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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