Balıkesir'de 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı

–Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, hakkında 27 adet arama kaydı bulunan ve İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre; başkalarına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme, satma ve kötüye kullanma suçlarından 27 arama kaydı bulunan, 62 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.Y'nin, kız arkadaşı F.E. ile birlikte Ayvalık’ta olabileceği bilgisi üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Amirliği ekipleri şahsın kullandığı araç ve saklanabileceği adresler üzerinde takip başlattı.