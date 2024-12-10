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        Balıkesir'de 63 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 63 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:08 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:08
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        Balıkesir'de 63 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir’de bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 63 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu 2-8 Aralık'ta göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında Ayvalık, Altıeylül, Marmara, İvrindi ve Susurluk ilçelerinde 8 operasyon gerçekleştirdi.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 25'i Afganistan, 15'i Filistin, 14'ü Suriye, 8'i Yemen ve 1'i Mısır uyruklu 63 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Bu kişilerin kaçışını organize ettiği belirlenen 1 şüpheli ise gözaltına alındı.

        Operasyonlarda ayrıca düzensiz göçmenleri taşımakta kullanılan 1 bot, 1 bot motoru ve 4 pompa ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemleri sonrası düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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