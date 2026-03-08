Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

        Giriş: 08.03.2026 - 00:37
        O.E. (41) idaresindeki 23 ADN 813 plakalı otomobil, Sarıbeyler Mahallesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü O.E. ile eşi N.E. (35) ve çocukları A.E. (11), A.E. (10) ile R.E. (1) yaralandı.

        Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sürücü O.E. Savaştepe Devlet Hastanesine, eşi ve 3 çocuğu ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

