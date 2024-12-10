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        Balıkesir'de Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi açıldı

        Balıkesir'de, Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği tarafından "Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 09:21 Güncelleme: 10.12.2024 - 09:36
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        Balıkesir'de Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi açıldı
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        Balıkesir'de, Sındırgı Yağcıbedir Halıcılar Derneği tarafından "Yağcıbedir El Dokuma Halıları Sergisi" açıldı.

        Serginin açılışında konuşan Dernek Başkanı Ekrem Yavaş, Balıkesir il merkezinde ilk kez sergi açtıklarını söyleyerek sanatseverlerin gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

        Yavaş, Yağcıbedir halılarının yanında çeşitli yörelerin kültürel halılarının da yer aldığı ve yaklaşık 250 halının bulunduğu serginin 14 Aralık Cumartesi gününe kadar açık kalacağını bildirdi.

        Yağcıbedir halısında uzun süren el emeği olduğunu ifade eden Yavaş, "Kültürümüzü ne kadar yaşatıyor ve geleceğe taşıyorsak o kadar kıymetli. Çünkü her halıda farklı bir hikaye ve sır var. Sergimizdeki tüm halılarımız tamamen el emeği. Buradaki tüm halılar coğrafi işaretli." dedi.

        Yavaş, 1 metrekare halıyı 1 kişinin 1 ayda dokuyabildiğini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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