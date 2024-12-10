Erdek'te metruk ev yandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde metruk bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Hayat Sokağı'nda kullanılmayan tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erdek Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler, metruk evin çöktüğü yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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