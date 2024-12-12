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        Erdek'te inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:44 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:44
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        Erdek'te inşaatta elektrik akımına kapılan işçi öldü
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde çalıştığı inşaatta elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

        İlçeye bağlı kırsal Ormanlı Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan 54 yaşındaki Ali Ç, elektrik akımına kapıldı.

        Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istemesi üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ali Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Çalışmak için Sivas'tan geldiği öğrenilen işçinin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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