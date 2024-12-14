Balıkesir'de 3'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-28 ve KB-115) tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan botta 9 düzensiz göçmen ve beraberlerinde 3 çocuk yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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