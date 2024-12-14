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        Balıkesir'de 3'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 20:05 Güncelleme: 14.12.2024 - 20:05
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        Balıkesir'de 3'ü çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan lastik botta 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İlçe açıklarında devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-28 ve KB-115) tarafından hareket halindeki bir lastik bot tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle durdurulan botta 9 düzensiz göçmen ve beraberlerinde 3 çocuk yakalandı.

        Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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