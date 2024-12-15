Edremit'te aranan firari hükümlü yakalandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde haklında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü'nün kent genelinde yapılan istihbarat çalışmaları hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş 36 yıl 2 ay hapis cezası bulunan 1 kişinin ilçede saklandığı belirlendi.
Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından T Tipi Burhaniye Cezaevine teslim edildi.
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