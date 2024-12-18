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        Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 15:50 Güncelleme: 18.12.2024 - 15:50
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        Balıkesir'de 10 düzensiz göçmen ve 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı, 1 insan kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, göçmen kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik istihbarat çalışmaları sonucu Edremit'te operasyon gerçekleştirdi.

        Afganistan uyruklu 10 düzensiz göçmen ile bu kişilerin kaçışını organize ettiği öne sürülen 1 zanlının yakalandığı operasyonda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 155 lira ve 400 avro ile otomobile el konuldu.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Gözaltına alınan insan kaçakçılığı şüphelisinin ise polisteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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