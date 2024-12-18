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        Sındırgı'da kuraklıktan etkilenen Çaygören Barajı'nda su seviyesi artıyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir'deki ovaların bir bölümünü sulayan Çaygören Barajı'nda mevsimsel kuraklık nedeniyle yüzde 10 seviyesine gerileyen doluluk, yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar ve yağmurlar ile yüzde 20'ye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2024 - 23:23 Güncelleme: 18.12.2024 - 23:29
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        Sındırgı'da kuraklıktan etkilenen Çaygören Barajı'nda su seviyesi artıyor
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        Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir’deki ovaların bir bölümünü sulayan Çaygören Barajı'nda mevsimsel kuraklık nedeniyle yüzde 10 seviyesine gerileyen doluluk, yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar ve yağmurlar ile yüzde 20'ye ulaştı.

        Uzun süre yağış almayan ilçede son günlerde etkili olan yağışlar çiftçileri sevindirdi. Çaygören Barajı'ndaki su seviyesi dron ile görüntülendi.

        Temelden yüksekliği 62 metre, depolama hacmi 159 milyon metreküp olan Çaygören Barajı, 20 bin 26 dekar tarım arazisinin sulanmasında kullanılıyor.

        Barajda yaşanan kuraklığın çiftçileri olumsuz etkilememesi için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından önlemler alınacağı öğrenildi. Yetkililer, su kaynaklarının daha tasarruflu kullanılması konusunda çiftçilere uyarıda bulundu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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