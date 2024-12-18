Sındırgı'da kuraklıktan etkilenen Çaygören Barajı'nda su seviyesi artıyor

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi sınırları içinde bulunan, Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Balıkesir’deki ovaların bir bölümünü sulayan Çaygören Barajı'nda mevsimsel kuraklık nedeniyle yüzde 10 seviyesine gerileyen doluluk, yüksek rakımlı mahallelerde etkili olan kar ve yağmurlar ile yüzde 20'ye ulaştı.

Uzun süre yağış almayan ilçede son günlerde etkili olan yağışlar çiftçileri sevindirdi. Çaygören Barajı'ndaki su seviyesi dron ile görüntülendi.