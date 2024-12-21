Balıkesir'de bir kişi yangın çıkan evinde ölü bulundu
Balıkesir'inBigadiç ilçesinde bir kişi, yangın çıkan evinde ölü bulundu.
Balıkesir'inBigadiç ilçesinde bir kişi, yangın çıkan evinde ölü bulundu.
Altunlar Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.
Ekiplerce yapılan incelemede 86 yaşındaki ev sahibi A.B'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.