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        Erdek'te mahsur kalan koyun itfaiye tarafından kurtarıldı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 13:52 Güncelleme: 23.12.2024 - 13:53
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        Erdek'te mahsur kalan koyun itfaiye tarafından kurtarıldı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Dalyan Mevki'nde kayalıklarda mahsur kalan bir koyun ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bandırma ve Erdek Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti.

        Cankurtaran botu ile denize açılarak mahsur kalan koyunu ekipmanlar ile kurtararak yeniden botla götürülerek sahibine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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