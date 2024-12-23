Erdek'te mahsur kalan koyun itfaiye tarafından kurtarıldı

Cankurtaran botu ile denize açılarak mahsur kalan koyunu ekipmanlar ile kurtararak yeniden botla götürülerek sahibine teslim edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesine bağlı kırsal Dalyan Mevki'nde kayalıklarda mahsur kalan bir koyun ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bandırma ve Erdek Grup Amirliği'ne bağlı itfaiye ekipleri harekete geçti.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan bir koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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