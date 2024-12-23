BAÜN Milli Diriliş Topluluğu Kocaseyit'in kabrini ziyaret etti

Konuklarını belediye hizmet binasında ağırlayan Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Balıkesir Üniversitesi Milli Diriliş Topluluğu üyesi gençlere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Milli Diriliş Topluluğu üyesi gençler, ilçede hasadı devam eden coğrafi işarete sahip mandalina bahçesine giderek tarım işçileri ile birlikte mandalina topladı.

Gençler, daha sonra Havran Kent Müzesini, Terzizade Konağı Atatürk Evi'ni ve tarihi sokakları gezdi.

İlçe belediyesinin ev sahipliğinde Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Milli Diriliş Topluluğu üyesi gençler, Çanakkale kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın (Kocaseyit) kabri ve anıt müzesini ziyaret etti.

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