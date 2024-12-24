Marmara Adası'nda iş makinesinde çıkan yangın hasara sebep oldu

Balıkesir’in Marmara ilçesi Saraylar Mahallesi'nde bulunan özel bir şirkete ait taş ocağında park halindeki bir ekskavatörde yangın çıktı. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangın çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Yangına, ihbar sonucu olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.