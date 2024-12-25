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        Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Kazanın bütün detayları incelenecek. İş yerinin önceki durumu, bundan sonraki çalışmaları, önceki kazanın sebebi neydi? Soruşturması nasıl neticelendi? Tüm bunlar elbette ki detaylı bir şekilde adliyemizin, cumhuriyet savcılarımızın inceleyeceği konular." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 15:23 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:23
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        Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde dün 11 çalışanın hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin, "Kazanın bütün detayları incelenecek. İş yerinin önceki durumu, bundan sonraki çalışmaları, önceki kazanın sebebi neydi? Soruşturması nasıl neticelendi? Tüm bunlar elbette ki detaylı bir şekilde adliyemizin, cumhuriyet savcılarımızın inceleyeceği konular." dedi.

        Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Balıkesir'de sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpışması sonucu yaralanan öğrencileri tedavi gördükleri Atatürk Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti.

        Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tunç, bir gazetecinin dün patlama yaşanan mühimmat fabrikasında daha önce de bir patlama yaşandığına yönelik sorusunu cevapladı.

        Tunç, "Kazanın bütün detayları incelenecek. İş yerinin önceki durumu, bundan sonraki çalışmaları, önceki kazanın sebebi neydi? Soruşturması nasıl neticelendi? Tüm bunlar elbette ki detaylı bir şekilde adliyemizin, cumhuriyet savcılarımızın inceleyeceği konular." ifadesini kullandı.

        Hastane ziyaretinin öncesinde patlamada hayatını kaybedenlerin cenazesine katıldıklarına değinen Tunç, şöyle konuştu:

        "Hiç kimsenin şundan şüphesi olmasın, burada canlarımız gitti. Bakan arkadaşlarımız ve milletvekillerimizle beraber ikindide de yine cenaze namazlarında beraber olacağız. Vatandaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi ileteceğiz. Gencecik insanlar gerçekten yüreğimiz dağlanıyor. Çok üzülüyoruz. Bundan sonra bu tür kazaların olmaması ve bu konuda caydırıcı önlemlerin alınması ve tedbirlerin alınmasıyla ilgili yapılması gereken neler varsa bunları yapmak gerekiyor."

        Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün Balıkesir'de mühimmat fabrikasında yaşanan patlama ve bugün okul servisinin karıştığı kazayla ilgili kararlılığının ve talimatlarının olduğunu aktardı.

        Bir başka gazetecinin, gözaltına alınanların kim olduğunu sorması üzerine Tunç, şunları kaydetti:

        "Şu anda ifadeler alınmaya devam ediyor. Cumhuriyet savcılarımızın özellikle bu iş yerinin oradaki sorumlularıyla alakalı olarak, orada çalışanlarla, iş güvenliği önlemlerini almakla, bölüm sorumlularıyla, fabrikanın yönetimiyle ilgili tüm bunları değerlendirecek olan savcılarımız. Dolayısıyla şu anda gözaltı işlemleri ve ifade işlemleri devam ediyor. Hep beraber bu süreci takip edeceğiz."

        - Okul servisiyle tırın çarpıştığı kazaya ilişkin adli soruşturma

        Bakan Tunç, Balıkesir'de sabah saatlerinde okul servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaralanan 28 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini anlattı.

        Kazada yaralanan öğrencilerden 5'inin yoğun bakımda olduğunu belirten Tunç, şunları söyledi:

        "Servisteki 21 öğrencimizin de durumları iyi. Biraz önce sayın bakanlarımızla beraber ziyaret ettik. Geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Tedavileri, Balıkesir Şehir Hastanesi'nde devam ediyor. Doktorlardan da bilgiler aldık. Yaralı 2 de yetişkin var. Servis şoförü ve serviste rehber olarak görevli olan otobüsün sahibi. Onların da tedavisi devam ediyor. Bununla ilgili olarak da adli soruşturma başlamış durumda. Adli soruşturma neticesinde kusuru olanlarla ilgili olarak da cumhuriyet savcılarımız gereğini elbette ki yapacaklardır."

        Tunç, öğrencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        (Bitti)

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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