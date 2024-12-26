Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de patlamanın olduğu mühimmat fabrikasında incelemeler devam ediyor

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama sonrası olay yerindeki incelemeler sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 26.12.2024 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de patlamanın olduğu mühimmat fabrikasında incelemeler devam ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki mühimmat fabrikasında önceki gün meydana gelen, 11 çalışanın öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlama sonrası olay yerindeki incelemeler sürüyor.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başsavcı vekili ve 4 savcı ile sürdürülen soruşturma kapsamında kimya, makine, iş güvenliği, jeofizik mühendisinden oluşan alanında uzman bilirkişi heyeti, patlamanın gerçekleştiği fabrikada araştırma yapıyor.

        Bilirkişi heyetinin, patlamanın sebebini belirlemek için fabrika alanında ve çevresinde yaptığı çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

        Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 10 kişinin işlemleri de devam ediyor.

        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Yaşamını yitirenlerden 10'unun cenazesi, dün toprağa verilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        Fatih Terim için sürpriz iddia!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        Sıla bebeğin ölümüne ilişkin ilk duruşma!
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Devlet Memurları Kanunu Teklifi kabul edildi
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        Asgari ücretin etkisini hesapladık
        Asgari ücretin etkisini hesapladık

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Balıkesir'de 3'ü ağır 28 kişinin yaralandığı kaza kamerada
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen işçilerden 10'u son yolculuklarına u...
        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen işçilerden 10'u son yolculuklarına u...
        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen işçiler son yolculuklarına uğurlanıy...
        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen işçiler son yolculuklarına uğurlanıy...
        Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişki...
        Adalet Bakanı Tunç, Balıkesir'deki mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişki...
        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen işçiler son yolculuklarına uğurlanıy...
        Mühimmat fabrikasındaki patlamada ölen işçiler son yolculuklarına uğurlanıy...