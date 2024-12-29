Erdek'te su baskınına itfaiye müdahale etti

Kırsal Ocaklar Mahallesi'nde yoğun yağıştan dolayı su basan ev ve iş yerleri itfaiye ekipleri tarafından su tahliyesi çalışması yapıldı.

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