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        Kore Gazisi Hasan Yokuş Balıkesir'de hayatını kaybetti

        "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'e savaş döneminde sahip çıkanlardan olan Kore Gazisi Hasan Yokuş, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 96 yaşında vefat etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 18:59 Güncelleme: 30.12.2024 - 19:11
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        Kore Gazisi Hasan Yokuş Balıkesir'de hayatını kaybetti
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        "Ayla" filmiyle hikayesi beyaz perdeye aktarılan Koreli Eunja Kim'e savaş döneminde sahip çıkanlardan olan Kore Gazisi Hasan Yokuş, Balıkesir'in Edremit ilçesinde 96 yaşında vefat etti.

        İlçeye bağlı Altınoluk Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Yokuş için Dabaloğlu Camisi'nde öğlen vakti askeri tören düzenlendi.

        Törene, Yokuş'un ailesi, yakınları ile Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir katıldı.

        Buradaki törenin ardından Yokuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, defnedilmek için İstanbul'a götürüldü.

        Edremit Kaymakamı Odabaş, törende, Yokuş'a Allah'tan rahmet dileyerek, "İlçemizde iki Kore gazimiz vardı. Onlardan birisi Hasan amcamızdı, bu gece yarısında ne yazık ki vefatını üzüntüyle öğrendik. Ailesine ve Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Kore'de yapılmış olan savaşta Türk askeri, tüm Güney Kore'ye sahip çıkmıştı. Onlardan birisiydi." dedi.

        Yokuş'un en küçük torunu Cem Doruk Gürsoy, AA muhabirine, dedesinin Kore'ye ikinci dönem asker olarak gittiğini söyledi.

        Dedesinin 1950-1951 yıllarında Kore'de askerlik yaptığını belirten Gürsoy, şöyle konuştu:

        "Birinci dönemde giden Süleyman Polat komutan, görevini tamamlayıp Ayla ve diğer çocukları dedemin olduğu birliğe emanet etti. Dedem de sadece Ayla değil Ayla gibi bir çok ihtiyaç sahibi olan çocuğa baktı. 2022 yılında Altınoluk ilçesine yerleşti. Daha öncesinde İstanbul'da ikamet ediyordu. Buraya daha sakin, daha huzurlu, daha rahat bir hayat için geldi. Zaten son günlerinde çok huzurluydu. Herhangi bir sorunu yoktu. Herhangi bir sağlık sorunu da yoktu ama artık ileri seviye yaşlılık olduğu için de artık vücut kendini saldı diyebilirim."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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