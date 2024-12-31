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        Balıkesir'de yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde, aranan 12 kişi yakalandı

        Balıkesir'de yılbaşı öncesi polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 00:31 Güncelleme: 31.12.2024 - 00:31
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        Balıkesir'de yılbaşı öncesi yapılan denetimlerde, aranan 12 kişi yakalandı
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        Balıkesir'de yılbaşı öncesi polis ekiplerince yapılan asayiş ve trafik huzur uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 ilçede 95 ekip 325 personelle yılbaşı öncesi asayiş ve trafik huzur denetiminde bulundu.

        2 bin 367 kişinin sorgulandığı çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında aranma kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.

        296 umuma açık yerin denetlendiği uygulamalarda yakalananlardan 15,27 gram metamfetamin, 2 sentetik hap ve 120,80 gram esrar maddesi ele geçirildi.

        Çalışmalarda, denetlenen 542 araçtaki 73 sürücüye idari para cezası verildi, 17 araç trafikten men edildi.

        Uygulamaların bugün de süreceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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