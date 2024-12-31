Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Altınoluk Mahallesi Antandros Antik Kenti mevkisinde, M.Ş. idaresindeki 17 GH 149, Ş.P.K. yönetimindeki 10 ALP 845, F.K. idaresindeki 16 K 2879 plakalı otomobiller ile T.T'nin kullandığı 10 ANN 982 plakalı panelvan ve henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet çarpıştı.

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