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        Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 21:58 Güncelleme: 31.12.2024 - 21:58
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        Balıkesir'de 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Çanakkale-Balıkesir kara yolunun Altınoluk Mahallesi Antandros Antik Kenti mevkisinde, M.Ş. idaresindeki 17 GH 149, Ş.P.K. yönetimindeki 10 ALP 845, F.K. idaresindeki 16 K 2879 plakalı otomobiller ile T.T'nin kullandığı 10 ANN 982 plakalı panelvan ve henüz plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyonet çarpıştı.

        Yoldan geçenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 4 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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