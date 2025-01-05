Balıkesir'de asayiş uygulamasında aranan 13 kişi yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik huzur uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 13 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünü 96 ekip ve 354 personelin katılımıyla asayiş ile kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, şüpheliler ile aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik asayiş ve trafik, huzur uygulaması yaptı.