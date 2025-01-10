Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Sabri Murat Çakır idaresindeki 10 BBP 99 plakalı otomobil, İzmir-Çanakkale kara yolunun Ayvalık Altınova Mahallesi mevkisinde Fahri Yalazı yönetimindeki 02 AEK 516 plakalı tırla çarpıştı.
Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce otomobilden çıkartılan sürücü Çakır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan tır sürücüsü Yalazı ise sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonucu bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.