Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, arama kurtarma ekiplerince bulundu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, arama kurtarma ekiplerince bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, alzaymır hastası Elif Karaca'nın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Sındırgı Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.
İz takip köpeği ve dron yardımıyla gerçekleştirilen çalışma sonucu Karaca, evinden 3 kilometre uzakta bulundu.
Karaca, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sındırgı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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