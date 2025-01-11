Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 14:47 Güncelleme: 11.01.2025 - 14:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de kaybolan alzaymır hastası kadın bulundu
        ABONE OL

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, arama kurtarma ekiplerince bulundu.

        İlçeye bağlı kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde, alzaymır hastası Elif Karaca'nın kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Sındırgı Grup Amirliği ekipleri yönlendirildi.

        İz takip köpeği ve dron yardımıyla gerçekleştirilen çalışma sonucu Karaca, evinden 3 kilometre uzakta bulundu.

        Karaca, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Sındırgı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        "Barışla herkes kazanır" paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır'da konuşacak
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        DEM heyeti Demirtaş'ı ziyaret ediyor
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        Adana'da vahşet! 2 çocuk annesine ormanda kanlı infaz!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        20 kilo altınla kaçmışlardı! 3 soyguncudan haber var!
        Musrati'de opsiyon freni
        Musrati'de opsiyon freni
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Uruguay'ın eski lideri Mujica: Ölüyorum
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Zem zem suyuna aroma da koymuş!
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Ortalığı karıştıran Arda Güler iddiası
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Gündelikçi ücreti beyaz yaka ile yarışıyor
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Bakanlık 4 ismi paylaştı: Şimdi seçim vakti
        Edip Akbayram nöbeti
        Edip Akbayram nöbeti
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Skriniar'da üst limit 3 milyon euro
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        Dünyada nadir görülüyor... Bolu'da sergileniyor
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        2025'te özel sektör zam oranı kaç olacak?
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ferdi Tayfur'un mevlidinde barış çağrısı
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Ünlülere üzülen yok, tepki var
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Los Angeles yangınından geriye kalanlar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!
        Sağlığa 7 etkisi şaşırtıyor!

        Benzer Haberler

        Balıkesirspor'da Ertekin'den kamp değerlendirmesi
        Balıkesirspor'da Ertekin'den kamp değerlendirmesi
        Balıkesir'e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedav...
        Balıkesir'e ambulans helikopterle getirilen, kalp krizi geçiren hasta tedav...
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi
        Balıkesir'de "Hasan Basri Çantay Gazetecilik Ödülleri" programı düzenlendi
        Kazdağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Kazdağları'nda yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        Balıkesirli pehlivanlara ödül
        Balıkesirli pehlivanlara ödül