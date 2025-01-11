Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü

Daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalender, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kalender, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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