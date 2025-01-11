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        Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 21:16 Güncelleme: 11.01.2025 - 21:16
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        Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.

        Gündoğdu Mahallesi Ayvacık Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan Arslan Kalender (54), dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kalender, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalender, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kalender'in cenazesinin memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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