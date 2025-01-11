Balıkesir'de inşaattan düşen işçi öldü
Balıkesir'in Gönen ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
Gündoğdu Mahallesi Ayvacık Caddesi'ndeki bir inşaatta çalışan Arslan Kalender (54), dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kalender, ambulansla Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalender, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kalender'in cenazesinin memleketi Ordu'da toprağa verileceği öğrenildi.
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