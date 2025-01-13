Balıkesir'de "Vuslat Buluşmaları" konferansı gerçekleştirildi

Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, konuşmasında, “Keyifli söyleşisi ile hoş sohbeti için sayın Dursun Ali Erzincanlı’ya ve konferansımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz.” dedi.

Program sonunda İlçe Kaymakamı Enver Özderin, Belediye Başkanı Emin Ersoy ve Ak Parti İlçe Başkanı Sercan Şık, Dursun Ali Erzincanlı’ya hediyeler takdim etti.

Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konferansta, Dursun Ali Erzincanlı, Peygamber Efendimizin Hz. Muhammed’in hayatını hikayelerle, şiir ve naatlarla anlattı.

Balıkesir'in Havran ilçesi Belediye Kültür Etkinlikleri kapsamında şair ve sanatçı Dursun Ali Erzincanlı ile “Vuslat Buluşmaları” konferansı gerçekleştirildi.

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