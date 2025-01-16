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        Balıkesir'de Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB yatırım programına alındı

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4 milyar 50 milyon lira ile yatırım programına alındığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2025 - 10:26 Güncelleme: 16.01.2025 - 10:26
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        Balıkesir'de Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB yatırım programına alındı
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        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Gönen ilçesinde 8 bin dekar alanda kurulacak Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 4 milyar 50 milyon lira ile yatırım programına alındığını belirtti.

        Ustaoğlu, yazılı açıklamasında, Balıkesir'de kurulacak jeotermal kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB'nin 4 milyar 50 milyon lira ile yatırım programına alındığını bildirdi.

        Projenin kentte hayat bulmasını sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür eden Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Bu büyük proje sadece Gönen ve Balıkesir için değil ülkemiz için de bir marka değerdir. Toplam büyüklüğü 8 bin dekar olan ve altyapı projelerinin devam ettiği Sera Organize Sanayi Bölgemizde, jeotermalin yanı sıra rüzgar, güneş ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji kaynakları da kullanılacaktır. Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşımında Türkiye'nin önemli kavşak noktalarından biri konumuyla Gönen'de kurulan Sera Organize Sanayi Bölgemiz, sıfır atık ilkesiyle üretimin de merkezi olacaktır."

        Ustaoğlu, OSB'de kurulacak teknolojik seralarda topraksız tarım yapılarak yıllık 250 bin ton sebze ve meyve üretiminin sağlanacağını bildirdi.

        OSB'de 10 bin kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiğini aktaran Ustanoğlu, "Genel yerleşim planı, üstyapı modül projeleri, jeotermal etüt, gibi temel çalışmaların tamamlandığı, imar planı ve altyapı projelerinin devam ettiği Gönen TDİOSB'de sera parsellerinin metrekare birim fiyatı 1800 lira sanayi parsellerinin metrekare birim fiyatı 4 bin liradan tahsis edilmeye devam etmektedir." ifadesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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