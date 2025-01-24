Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Üniversite öğrencileri simülasyon merkezindeki uygulamalarla geleceğe hazırlanıyor

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle kurulan, çeşitli simülatörlere sahip Simülasyon Merkezi, bilgisayar, makine, endüstri ve mekatronik mühendislikleri bölümleri ile sivil havacılık yüksekokulu öğrencilerine eğitim olanağı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 12:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 12:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Üniversite öğrencileri simülasyon merkezindeki uygulamalarla geleceğe hazırlanıyor
        ABONE OL

        MİRAÇ KAYA - Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle kurulan, çeşitli simülatörlere sahip Simülasyon Merkezi, bilgisayar, makine, endüstri ve mekatronik mühendislikleri bölümleri ile sivil havacılık yüksekokulu öğrencilerine eğitim olanağı sunuyor.

        Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık tarafından üniversite ve sanayi işbirliğiyle öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanması amacıyla yaklaşık 3 ay önce Simülasyon Merkezi hayata geçirildi.

        Bilgisayar, makine, endüstri, mekatronik mühendisliği bölümleri ile sivil havacılık yüksekokulu öğrencileri, F-4, F-16, hava, kara ve deniz araçlarının hareket platformları, uzay bilim aracı, 8 eksenli hibrit uçak simülatörü ve otomobil yarışı simülatörünün bulunduğu merkezde cihazları tecrübe ediyor.

        Merkezdeki simülatörlerde gelecekteki meslekleri için deneyim kazanan öğrenciler, okullarından daha donanımlı mezun olma fırsatı yakalıyor.

        Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, AA muhabirine, simülasyon merkezinin üniversite için heyecanlı ve ümit verici bir çalışma olduğunu söyledi.

        Sanayi ve üniversite işbirliği uygulanmasının önemini vurgulayan Oğurlu, şöyle konuştu:

        "Bu cihazlar sadece Türkiye'de ve ABD'de olan cihazlardır. Simülasyon cihazları her yerde var fakat 8 eksen üzerinde hareket kabiliyeti olan bu cihazlar başka bir yerde yok. Biz bunları yurt dışından almak için milyonlarca dolar para ödüyoruz. Bunun burada yerli bir teknolojiyle Türk üniversitesi ve Türk şirketinin aracılığıyla hayata geçiriliyor olmasını açıkçası çok değerli buluyoruz. Simülasyon Merkezi hem ülkemizin ekonomisi açısından hem de savunma ve oyun sanayisi konusunda mühendislerimizin, şirketlerimizin neler yapabileceğini, nelere gücünün yettiğini göstermesi bakımından heyecan verici."

        - "Bu sistemler bir pilotun yetişmesi için çok önemli"

        Prof. Dr. Oğurlu, çalışmanın mühendislik öğrencileri için önemli olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Buradaki cihazların 8 eksen üzerinde hareket etmesi çok istisnai bir durumdur, başka yerlerdeki cihazlarda sınırlı hareket ve ekran karşısında eğitim alınılabiliyor. Şu anda burada üretilmiş cihazlar ABD teknolojisini yakalamış durumda. Hatta arkadaşlarımız 9 serbestlik dereceli ve sınırsız hareket kabiliyetine sahip bir proje üzerinde çalışıyor. Bu da gerçekleşirse dünyada bir ilke bile imza atabiliriz."

        - "En gelişmiş sanal gerçeklik uygulamalarını kullanabiliyoruz"

        Balıkesir Üniversitesi Edremit Sivil Havacılık Yüksekokulunda görevli akademisyen ve MRS Havacılık Teknoloji Lideri Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Ulutaş da hava, kara ve deniz araçlarının eğitimlerinde kullanılmak üzere geliştirilen simülasyon sistemlerini ileri seviyeye taşıdıklarını anlattı.

        Dairesel eksenlerde 8 serbestlik derecesini ve dairesel eksenlerde sınırsız hareket yeteneğini gerçekleştiren ikinci firma olduklarını ifade eden Ulutaş, şöyle devam etti:

        "Bununla beraber genişletilmiş gerçeklik (XR) teknolojisini simülasyon cihazlarımıza entegre etmeyi de başardık. Bu sistemle dünyanın en gelişmiş sanal gerçeklik uygulamalarını simülatörlerde kullanabiliyoruz. Şirketimiz, üniversitemizle çok uyumlu bir yolculuk yapıyor. Üniversitenin bilgi, birikim ve yeteneklerini, yetişmiş insan portföyünü, bilimsel gücünü, şirketin hızlı ve etkin hareket kabiliyetiyle birleştirip aslında yeni bir model ortaya koyuyoruz."

        Ulutaş, uygulanan projeyle üniversite ve sanayi işbirliğinin tam olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

        - "Öğrencilerimiz burada geleceğe hazırlanıyor"

        Simülasyon Merkezi'nin öğrencilere büyük katkısının olduğunu vurgulayan Ulutaş, şunları kaydetti:

        "Öğrencilerimiz henüz öğrenim görürken merkezimizde onlara Türkiye'de tamamen yerli ve milli teknolojilerin nasıl hayata geçirildiğini gösteriyoruz. Onların da bunu yapabileceklerini hissettiriyoruz. Onlarda bu farkındalığı oluşturuyoruz. Öğrencilerimizi henüz staj aşamasındayken sisteme kabul ediyoruz. Mezuniyetleri sonrasında ise istihdamlarını gerçekleştiriyoruz. Burada çalışan personelimizin yüzde 80'i Balıkesir Üniversitesinin mezunu. Üniversitenin teknolojiye yatırım yapması çok kolay olmuyor. Bu merkez sayesinde öğrencilerimiz Türkiye ve dünyadaki en son teknolojilere doğrudan dokunarak ve bunları geliştirebilecek bir fırsat kazanıyor. Öğrencilerimiz burada gerçek anlamda geleceğe hazırlanıyor ve Türk mühendislerinin nitelikli bir şekilde yetişmesini sağlayacak bir ortamı burada hazır bulunduruyoruz."

        Balıkesir Üniversitesinden mezun olduktan sonra MRS Havacılık'ta görev yapmaya başlayan ve simülasyon merkezindeki ürünlerin satışından sorumlu Canberk Bilal de merkezin öğrencilerin ufkunu açmakta önemli olduğunu bildirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Faciada hayattan kopan çocukların sayısı belli oldu!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Çarşafları birbirine bağladı! Dehşet otelinden 11 kişiyi kurtardı!
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Grand Kartal Otel’in hissedarlarından Ceyda Hacıbekiroğlu'nun tepki çeken paylaşımı
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Adalet Bakanlığı: Faciada can kaybı 78
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Bolu'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 12'ye çıktı
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Avrupa Ligi'nde tur hesapları!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Bu korkular sizde de varsa monofobiye dikkat!
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Otobüs kamyona çarptı! Can kayıpları var
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Önce ayrılık sonra transfer!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        Baba ile oğlunu öldürmesi kamerada! 30 bin TL için çifte vahşet!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Musk'ın 'Nazi' selamı Tesla fabrikasında
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        Mikautadze transferi rafa kalktı!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        İstanbul'da servis minibüsü şarampole uçtu! Can kaybı ve yaralılar var!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Kafesli parti için istenen ceza belli oldu!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Galatasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı!
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        Alerjilerin silinmesi mümkün mü?
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        "Faizin çok daha aşağıya indiğini görmek isterim"
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü
        Almanya anamuhalefet liderinden 'sınır kontrolleri' sözü

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
        Balıkesir'de otomobille kamyonetin çarpıştığı kazada bir kişi öldü
        Marmara Denizi için ileri biyolojik arıtma tesisi yapılması önerisi
        Marmara Denizi için ileri biyolojik arıtma tesisi yapılması önerisi
        Balıkesir'de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı
        Balıkesir'de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı
        Balıkesir'de otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 1 ölü
        Balıkesir'de otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 1 ölü
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Balıkesir'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
        Edremit Devlet Hastanesinde "mesai dışı poliklinik" uygulaması başlıyor
        Edremit Devlet Hastanesinde "mesai dışı poliklinik" uygulaması başlıyor