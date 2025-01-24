Üniversite öğrencileri simülasyon merkezindeki uygulamalarla geleceğe hazırlanıyor

MİRAÇ KAYA - Balıkesir Üniversitesi ve MRS Havacılık iş birliğiyle kurulan, çeşitli simülatörlere sahip Simülasyon Merkezi, bilgisayar, makine, endüstri ve mekatronik mühendislikleri bölümleri ile sivil havacılık yüksekokulu öğrencilerine eğitim olanağı sunuyor.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. ve MRS Havacılık tarafından üniversite ve sanayi işbirliğiyle öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanması amacıyla yaklaşık 3 ay önce Simülasyon Merkezi hayata geçirildi.

Bilgisayar, makine, endüstri, mekatronik mühendisliği bölümleri ile sivil havacılık yüksekokulu öğrencileri, F-4, F-16, hava, kara ve deniz araçlarının hareket platformları, uzay bilim aracı, 8 eksenli hibrit uçak simülatörü ve otomobil yarışı simülatörünün bulunduğu merkezde cihazları tecrübe ediyor.

Merkezdeki simülatörlerde gelecekteki meslekleri için deneyim kazanan öğrenciler, okullarından daha donanımlı mezun olma fırsatı yakalıyor.

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, AA muhabirine, simülasyon merkezinin üniversite için heyecanlı ve ümit verici bir çalışma olduğunu söyledi.

Sanayi ve üniversite işbirliği uygulanmasının önemini vurgulayan Oğurlu, şöyle konuştu:

"Bu cihazlar sadece Türkiye'de ve ABD'de olan cihazlardır. Simülasyon cihazları her yerde var fakat 8 eksen üzerinde hareket kabiliyeti olan bu cihazlar başka bir yerde yok. Biz bunları yurt dışından almak için milyonlarca dolar para ödüyoruz. Bunun burada yerli bir teknolojiyle Türk üniversitesi ve Türk şirketinin aracılığıyla hayata geçiriliyor olmasını açıkçası çok değerli buluyoruz. Simülasyon Merkezi hem ülkemizin ekonomisi açısından hem de savunma ve oyun sanayisi konusunda mühendislerimizin, şirketlerimizin neler yapabileceğini, nelere gücünün yettiğini göstermesi bakımından heyecan verici."

- "Bu sistemler bir pilotun yetişmesi için çok önemli"

Prof. Dr. Oğurlu, çalışmanın mühendislik öğrencileri için önemli olduğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradaki cihazların 8 eksen üzerinde hareket etmesi çok istisnai bir durumdur, başka yerlerdeki cihazlarda sınırlı hareket ve ekran karşısında eğitim alınılabiliyor. Şu anda burada üretilmiş cihazlar ABD teknolojisini yakalamış durumda. Hatta arkadaşlarımız 9 serbestlik dereceli ve sınırsız hareket kabiliyetine sahip bir proje üzerinde çalışıyor. Bu da gerçekleşirse dünyada bir ilke bile imza atabiliriz."