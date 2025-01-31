Kocaçay'da ıslah çalışması yapılıyor
Balıkesir'de Manyas Gölü'nü besleyen Kocaçay'da ıslah çalışmaları yapılıyor.
Balıkesir'de Manyas Gölü'nü besleyen Kocaçay'da ıslah çalışmaları yapılıyor.
Manyas ilçesine bağlı Kayaca Mahallesi'nden geçen Kocaçay'ın çevresi Devlet Su İşleri (DSİ) 25. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından iş makineleriyle temizlendi.
Islah çalışmalarının çevreyi ve tarım arazilerini taşkınlardan önlemek amacıyla yürütüldüğü öğrenildi.
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