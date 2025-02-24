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        Balıkesir'de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2025 - 19:22 Güncelleme: 24.02.2025 - 19:22
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        Balıkesir'de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan iki ayrı ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın 3'ncü katındaki daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangını yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

        Kocacami Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde de bir evde yangın çıktı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede söndürüldü.

        Her iki yangında da daireler zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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