Balıkesir'de çıkan iki ayrı ev yangını söndürüldü

Her iki yangında da daireler zarar gördü.

Kocacami Mahallesi Kavakdibi Caddesi'nde de bir evde yangın çıktı.

Alevlere müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, yangını yaklaşık 45 dakikalık müdahalenin ardından diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

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