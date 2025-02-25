Balıkesir'de emekli olan 44 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli olan 44 yıllık öğretmen İsmail Gündüz, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı.

Burhaniye Sekiz Eylül İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, 14 yıldır aynı okulda görev yapan ve emekliye ayrılan 65 yaşındaki Gündüz için veda programı hazırladı.

Öğrenciler, son dersin ardından 25 yıl sınıf öğretmenliği 19 yıl da özel eğitim sınıfında öğretmenlik yapan Gündüz'ü koridorlardan "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısı eşliğinde alkışlar uğurladı.

Gördüğü manzara karşısında duygulanan 44 yıllık öğretmen Gündüz, öğrencileriyle vedalaştı.

Uzun süre alkışlanan Gündüz, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.