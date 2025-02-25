Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de emekli olan 44 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli olan 44 yıllık öğretmen İsmail Gündüz, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2025 - 16:27 Güncelleme: 25.02.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de emekli olan 44 yıllık öğretmen alkışlarla uğurlandı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde emekli olan 44 yıllık öğretmen İsmail Gündüz, görev yaptığı okuldan alkışlarla uğurlandı.

        Burhaniye Sekiz Eylül İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, 14 yıldır aynı okulda görev yapan ve emekliye ayrılan 65 yaşındaki Gündüz için veda programı hazırladı.

        Öğrenciler, son dersin ardından 25 yıl sınıf öğretmenliği 19 yıl da özel eğitim sınıfında öğretmenlik yapan Gündüz'ü koridorlardan "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısı eşliğinde alkışlar uğurladı.

        Gördüğü manzara karşısında duygulanan 44 yıllık öğretmen Gündüz, öğrencileriyle vedalaştı.

        Uzun süre alkışlanan Gündüz, güzel uğurlama için meslektaşlarına ve öğrencilere teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        Karısını öldürüp kaza süsü verdi!
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        "5G'de ihale sürecini başlattık"
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        İmamoğlu'nun diploması! YÖK ve avukatlardan açıklama
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Türkiye Eurofighter’ın en son modelini alacak!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Eski hakemler derbiyi değerlendirdi: Penaltı!
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        Volvo için sahte 'aksesuar' iddiası
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        EPDK Başkanı Yılmaz'dan elektrik faturasında yeni dönem açıklaması
        "Neye göre yılın kadını"
        "Neye göre yılın kadını"
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        İş insanı ve eşi kaza kurbanı!
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Fenerbahçe: Irkçılıkla ilişkilendirilemez
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        Pandemide 100 bin hükümlü yararlandı
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        300 bin lira harcadı... Kütükten araba yaptı!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        Avrupa'da gündem derbi ve Mourinho'nun sözleri!
        İlgi görmedi
        İlgi görmedi
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Trump-Macron görüşmesinde o anlar gündem oldu
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Derbi bitti, tartışma başladı
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        Balıkçı Adem Amca, 'Yaren'in yolunu gözlüyor
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        "Kazanmak için hiçbir şey yapmadı!"
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!
        Gençlerle ilgili soruya şaşırtıcı cevaplar!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de okullarda afet ve yangın tatbikatı yapıldı
        Balıkesir'de okullarda afet ve yangın tatbikatı yapıldı
        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de jandarmanın düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheli yakalandı
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Erdek'te ev yangınında maddi hasar meydana geldi
        Erdek'te ev yangınında maddi hasar meydana geldi
        Erdek'te çakmak gazı dolumu sırasında çıkan yangın söndürüldü
        Erdek'te çakmak gazı dolumu sırasında çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı