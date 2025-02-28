Edremit'te ilkokul öğrencileri tiyatro oyunu izledi

Hayvan ve doğa sevgisi, internetin potansiyeli, akran ve siber zorbalık, aile bağları, dostluk, barış, empati, kendine güvenme ve içindeki gücü keşfetme, birlikte hareket etmenin önemi gibi konuların işlendiği oyunda, öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki ilkokul öğrencileri, Eti Çocuk Tiyatrosu'nun "Bir bilmecem var çocuklar" adlı oyununu izledi.

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