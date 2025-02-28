Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda ise 36 gram sentetik uyuşturucu madde, 704 sentetik uyuşturucu ecza, 7 gram esrar, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile 20 bin 875 lira ele geçirildi.

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