Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri il merkezinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Polis, operasyonda 11 şüpheliye yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda ise 36 gram sentetik uyuşturucu madde, 704 sentetik uyuşturucu ecza, 7 gram esrar, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ile 20 bin 875 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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