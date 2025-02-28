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        Balıkesir'de park halindeki minibüse mermi isabet etmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Gönen ilçesinde silahlı kavga sırasında park halindeki minibüse mermi isabet etmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 14:26 Güncelleme: 28.02.2025 - 14:26
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        Balıkesir'de park halindeki minibüse mermi isabet etmesine ilişkin bir şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Gönen ilçesinde silahlı kavga sırasında park halindeki minibüse mermi isabet etmesine ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı.

        Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şehir Parkı Otoparkı'nda CHP Gönen İlçe Teşkilatının kullanımında olan parti amblemiyle giydirilmiş araca ateş edilerek zarar verildiği belirtildi.

        Gönen İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında olayı gerçekleştiren B.Ç'nin ruhsatsız tabancayla gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meskun mahalde silah kullanma ve kavga olayının bir işletmede çalışan 3 şahsın alkollü olmaları ve kendi aralarında tartışmaları neticesinde meydana geldiği, bu tartışma esnasında şüphelinin silah kullanması sonucu bölgede park halinde bulunan CHP aracına da bir fişek isabet ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu olayın CHP İlçe Teşkilatı, CHP aracı veya Belediye Başkanlığına yönelik olmadığı, münferit adli bir olay kapsamında gerçekleştiği anlaşılmıştır. Şüpheli şahısla ilgili adli işlemler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam etmektedir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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