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        Balıkesir'de 75 konaklama tesisi mühürlendi

        Balıkesir'de yapılan denetimler sonucunda 75 konaklama tesisinin mühürlendiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 20:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 20:38
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        Balıkesir'de 75 konaklama tesisi mühürlendi
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        Balıkesir'de yapılan denetimler sonucunda 75 konaklama tesisinin mühürlendiği bildirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ocak ve şubat aylarında il genelinde 525 konaklama tesisinin denetlendiği kaydedildi.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Turizm İşletmesi Belgesi alamayan veya almayan 31 tesis, kendi talebine istinaden 20 tesis, itfaiye raporunda eksiklik tespit edilen 15 tesis, diğer nedenlerle 9 tesis olmak üzere toplam 75 tesis ilgili belediyeler tarafından mühürlenerek kapatılmıştır. Bütün ilçelerimizde Turizm İşletmesi ve Basit Konaklama Turizm İşletmesi Belgeli konaklama tesisleri ile Müstakil Plaj İşletmesi Belgeli tesislerin denetimlerine devam edilmektedir."

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