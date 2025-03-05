AK Parti Balıkesir İl Başkanı Aydemir'den çiftçiye destek ödemesi açıklaması

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı kararıyla sağlanan hububat fark ödemesi desteğinin Balıkesirli çiftçilere erken ödeneceği bildirdi

Aydemir, yaptığı açıklamada, Balıkesirli çiftçilere ödenecek 204,3 milyon liralık destek ödemelerinin 7 Mart Cuma günü saat 18.00'den sonra üreticilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Başkan Aydemir, çiftçilerin emeğinin karşılığını zamanında alabilmesi için hükümet nezdinde gerekli adımları attıklarını belirterek, "Üreten Balıkesir'imizin alın terini korumak, çiftçilerimizin yanında olmak için sahada birebir dinlediğimiz talepleri hızlıca ilgili mercilere ilettik. Tarım ve Orman Bakanlığımızın destekleriyle çiftçimize nefes aldıracak bu ödeme, Balıkesir tarımına büyük katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

AK Parti'nin tarım politikalarına verdiği öneme dikkati çeken Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, çiftçimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.