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        Ayvalık'ta Nikita Çayı ıslah ediliyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde süren Nikita Çayı'nın ıslah edilmesine ait çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından açıklama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 06.03.2025 - 15:04
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        Ayvalık'ta Nikita Çayı ıslah ediliyor
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde süren Nikita Çayı'nın ıslah edilmesine ait çalışmalar hakkında Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından açıklama yapıldı.

        DSİ'den yapılan açıklamada, Ayvalık'ın doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve eşsiz deniz manzarasıyla ünlü bir turizm merkezi olmasının yanı sıra, yıllardır taşkın riskiyle karşı karşıya olan bir bölge olarak da bilindiği kaydedildi.

        DSİ 25. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen "Nikita Çayı 1. Kısım Taşkın Kontrol İnşaatı" projesi sayesinde Ayvalık halkının uzun yıllardır yaşadığı bu sorunun sona erdiği belirtilen açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Bu büyük ölçekli projede toplamda 36 bin 291 metre dere ıslahının yanı sıra 18 köprü ve 50 menfez inşa edilecek. İhale edilen 1. kısım çalışmaları kapsamında ise 2 bin 803 metre dere ıslahı ile birlikte 4 araç köprüsü inşa edilecek. Projenin en önemli hedeflerinden biri, Ayvalık'ta özellikle yağışlı dönemlerde meydana gelen taşkınları engellemek ve şehir içi ulaşımı daha güvenli hale getirmektir. Bunun yanı sıra, dere ıslahı ile birlikte çevre düzenlemeleri yapılarak hem doğal yaşam korunacak hem de estetik bir görünüm sağlanacaktır."

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