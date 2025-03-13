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        Edremit'te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor

        Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Edremit ilçesinde sahil şeridindeki kaçak yapılara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:02
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        Edremit'te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor
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        Balıkesir'in önemli turizm merkezlerinden Edremit ilçesinde sahil şeridindeki kaçak yapılara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

        Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Altınoluk Mahallesi sınırları içerisindeki kıyı bölgesindeki yasa dışı yapılar, Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde sahipleri tarafından kaldırılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Edremit Kaymakamlığınca gönderilen talimatlar doğrultusunda kıyıların korunması konusundaki çalışmaların sürdüğünü belirterek, yasa dışı yapılara kesinlikle izin verilmeyeceği vurgulandı.

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