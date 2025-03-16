Balıkesir'de kumar denetimi yapıldı
Balıkesir'depolis ekiplerince eş zamanlı olarak kumar denetimleri gerçekleştirildi.
Balıkesir'depolis ekiplerince eş zamanlı olarak kumar denetimleri gerçekleştirildi.
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 235 personelin katıldığı uyguma kapsamında dernek binaları ile 263 umuma açık iş yeri denetlendi.
Denetimlerde 9 kişi hakkında kapalı alanda sigara içtikleri için 9 bin 842 lira, iş yeri sahibine de 19 bin 476 lira idari para cezası kesildi.
Yapılan uygulamalarda 1669 kişinin sorgulaması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli gözaltına alındı.
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