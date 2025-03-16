Balıkesir'de kumar denetimi yapıldı

Denetimlerde 9 kişi hakkında kapalı alanda sigara içtikleri için 9 bin 842 lira, iş yeri sahibine de 19 bin 476 lira idari para cezası kesildi.

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