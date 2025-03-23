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        Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu

        HAKAN FİRİK - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA) başlatılan projeyle Osmanlı döneminde tüketilen şerbetler, yeniden sofralara sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2025 - 11:03 Güncelleme: 23.03.2025 - 11:03
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        Üniversiteliler unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetlerini yeniden sofralara sundu
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        HAKAN FİRİK - Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesinde (BUBFA) başlatılan projeyle Osmanlı döneminde tüketilen şerbetler, yeniden sofralara sunuldu.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri tarafından yürütülen "BUBFA ile Şerbet Yolculuğu Projesi" ile unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı şerbetlerinin sofralarla yeniden buluşturulması hedeflendi.

        Osmanlı döneminde demirhindi, sübye, sirkencubin, kakule, nar ve çeşitli meyveler ile bitkilerden yapılan şerbetler, proje kapsamında öğrenciler tarafından yeniden hazırlandı.

        Üniversitenin eğitim mutfağında hazırladıkları şerbetleri tadım etkinliğiyle tanıtan öğrenciler, proje çerçevesinde hazırlanan tarif kitapçığıyla Osmanlı şerbetlerini yapmak isteyenlere rehberlik ediyor.

        - 18 şerbet tarifi

        Dekan Prof. Dr. Oğuzhan İlban, AA muhabirine, Osmanlı şerbetlerinin sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir kültür olduğunu söyledi.

        İlban, şerbetleri bugüne taşımak amacıyla proje hazırladıklarını belirterek, "Fakültemizde 'takım çalışması' dersimiz var. Bu dersimiz kapsamında da birçok proje gerçekleştiriyoruz." dedi.

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinin Osmanlı şerbetlerinin geçmişten bugüne aktarılması için proje yürüttüğünü ifade eden İlban, bu kapsamda 18 şerbet tarifinin yer aldığı kitapçık hazırlandığını anlattı.

        İlban, bu kitapçığı Edremit Körfezi'ndeki işletmelere dağıttıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Aslında Selçuklu döneminden başlayıp Türk dünyası içinde yer alan ve aynı zamanda şifa kaynağı olan şerbetlerin, günümüzde kullanılan zararlı içecekleri dikkate aldığımızda gelecek nesillere aktarılması son derece önemli hale geliyor. Biz de bu noktada öğrencilerimizle şerbetlerimizi tanıtmaya çalışıyoruz. Özellikle oruç tutanlar için şerbetlerin yerinin ayrı olduğunu da söylememiz gerekiyor."

        Türk dünyasında doğumdan ölüme kadar şerbetlerin ön planda olduğunu ifade eden İlban, "Osmanlı mutfağı, yüzlerce şerbeti barındıran bir mutfak. Geçmişten günümüze gelen bu şerbetlerin geleceğe aktarılabilmesi de son derece önemli hale geliyor böyle olunca. Bize de düşen görev burada öğrencilerimize bunları doğru bir şekilde öğretip onların da yine bu geleneği sürdürüyor olmaları." diye konuştu.

        - "Yeni nesillere aktarmak istiyoruz"

        Proje çalışmalarına katılan öğrencilerinden Uğur Umut Uysal, şerbetleri yaparak geleneği sürdürdüklerini söyledi.

        Osmanlı şerbetlerinin içeriği bakımından şifa kaynağı olduğunu vurgulayan Uysal, "Günümüzde birçok sağlıksız içecek var. Bunun yerine yemeklerimizin yanında, normal gündelik hayatımızda içebileceğimiz şerbetlerimizi gelecek nesillere de aktarmak istiyoruz. Türk kültürümüzü, mirasımızı yansıttığımız için gelecek nesillere bir faydamız olabildiği için mutluyuz." ifadesini kullandı.

        Ceydanur Aydemir, bu projeyle geçmişten gelen şerbetlerin ne kadar şifalı olduğunu gördüklerini anlattı.

        Topluma gazlı içecekler yerine sağlıklı alternatifler sunduklarını belirten Aydemir, "Geçmişten günümüze gelen bu şerbetlerin yapımıyla ilgili projeyi tamamladık. Ben açıkçası çok mutluyum. Bunların sürdürülebilirliğini sağlamak istiyoruz. Aynı zamanda Türk kültüründe önemli olduğunu gördük. Bunları yeni nesillere aktarmak istiyoruz." dedi.

        Ayşenur Küreli de geçmişte çok sık tüketilen ancak unutulmaya yüz tutan şerbetleri ortaya çıkarmak ve tekrar hatırlatmak amacıyla bu işe başladıklarını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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