Balıkesir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kırsal Sinandede Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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