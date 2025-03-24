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        Manyas'ta fidanlar toprakla buluştu

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 16:01 Güncelleme: 24.03.2025 - 16:02
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        Manyas'ta fidanlar toprakla buluştu
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        Balıkesir’in Manyas ilçesinde çok sayıda fidan toprakla buluşturuldu.

        Manyas Yenimahalle de bulunan alanda Orman İşletme Şefliği işçilerince açılan çukurlara fıstık çamı, defne ve servi fidanları dikildi.

        Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte Manyas Orman İşletme Şefi Mustafa Şen, konuşma yaptı.

        Etkinliğe, Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, Belediye Başkanı Ahmet Duru, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile anaokulu öğrencileri katıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
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