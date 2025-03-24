Manyas'ta fidanlar toprakla buluştu

Nene Hatun Anaokulu öğrencilerinin de katıldığı etkinlikte Manyas Orman İşletme Şefi Mustafa Şen, konuşma yaptı.

Manyas Yenimahalle de bulunan alanda Orman İşletme Şefliği işçilerince açılan çukurlara fıstık çamı, defne ve servi fidanları dikildi.

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