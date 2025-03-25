Balıkesir merkezli yasa dışı silah ticareti operasyonunda 7 zanlı yakalandı

Operasyonda 7 şüpheli yakalandı, adreslerde 8 tabanca, 10 tabanca şarjörü, 142 tabanca fişeği, 12 av tüfeği, 12 tüfek kartuşu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütlü olarak silah ve mühimmat ticareti yaptıkları, alım satımına aracılık ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Balıkesir, Bursa, İzmir ve Trabzon'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.