Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir fabrikadan sızan amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 16:18 Güncelleme: 26.03.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesindeki bir fabrikadan sızan amonyak gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

        İlçedeki Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan çilek kurutma fabrikasındaki yenileme çalışması sırasında borulardan amonyak gazı sızmaya başladı.

        Fabrikanın yakınında teknoloji hizmetleri veren bir işletmeye sızan amonyak gazı, buradaki 10 kişiyi etkiledi.

        Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 10 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        AFAD ekiplerinin olay yerindeki çalışmasının sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        İBB Başkan Vekili belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Teknoloji çağının lider ülkelerinden biri olmayı amaçlıyoruz"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        "Aradığımız birçok şey Arda Güler'de var"
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Kaldırımda yürürken gelen ölüm!
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Adalet Bakanı'ndan İmralı ziyareti açıklaması
        Savunmaya çekidüzen!
        Savunmaya çekidüzen!
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Bakan Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayacağız
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Biraz yavaş diye yazdı ama... Öldüren kaza kamerada!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Arkadaş katiline istenen ceza açıklandı!
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Alaska'da mucize! Uçak enkazından sağ çıktılar
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Sebebi psikolojik olabilir!
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Beni sattın"
        "Beni sattın"
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        Gardi'den Osimhen açıklaması!
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        Derbi öncesi para mesaisi!
        Derbi öncesi para mesaisi!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri

        Benzer Haberler

        Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
        Ayvalıkgücü Belediyespor – Küçükçekmece Sinopspor: 2-0
        Balıkesirspor - Beykoz İshaklıspor: 3-1
        Balıkesirspor - Beykoz İshaklıspor: 3-1
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de aranması bulunan 48 kişi yakalandı
        Balıkesir'de aranması bulunan 48 kişi yakalandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Balıkesir'de zeytin güvesine karşı tuzaklı takip yapılıyor
        Balıkesir'de zeytin güvesine karşı tuzaklı takip yapılıyor